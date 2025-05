“Onofrio Spagnoletti Zeuli. Una storia di radici”, un lavoro letterario che porta la firma del giornalistia Franco Di Chio e pubblicato da Sveva Editrice.

Una storia di impresa, passione e dedizione per la terra ed il territorio, quello della Puglia in particolare raccontata attraverso scritti e interviste di Franco di Chio e che verrà presentata il prossimo 24 maggio presso la Tenuta Spagnoletti Zeuli in Contrada Zagaria.

Un appuntamento organizzato in collaborazione con l’associazione Onlus AxV “Amici per la Vita” e il Consorzio Guardie Campestri Andria. Si partirà con una visita guidata alla Cantina Ipogeo, poi la presentazione del libro con le testimonianze di Felice Gemiti, presidente di AxV Onlus e Riccardo Guglielmi, presidente del Consorzio Guardie Campestri. Presente il Conte Spagnoletti, modera Franco Di Chio. Voce narrante Pinuccio Pomo.