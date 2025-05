È visitabile fino al 30 maggio 2025 nella Sala Palumbo della Biblioteca Comunale “Giuseppe Ceci” di Andria la mostra promossa da ALI – Autonomie Locali Italiane e dedicata a Giacomo Matteotti, figura simbolo della lotta per la democrazia e la libertà.

Intitolata “Matteotti in Comune. Storia, eredità e attualità della democrazia locale”, la mostra ripercorre, attraverso materiali originali d’epoca e nuove ricerche storiche, la vicenda politica e umana del giovane deputato socialista, rapito e assassinato il 10 giugno 1924 per ordine del regime fascista.

Curata dallo storico Oscar Gaspari, l’esposizione – inaugurata a Roma in occasione del centenario dell’assassinio di Matteotti – ha già toccato città come Firenze e Cascina, e ora approda ad Andria, dove si inserisce nel contesto della 5ª edizione del Festival della Legalità 2025, in partenza venerdì 16 maggio con la Giornata della Trasparenza.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 9:00 – 12:00 e 17:00 – 20:00.

Le visite possono essere prenotate scrivendo a [email protected] o contattando il numero 0883 290298. L’accoglienza sarà curata dai giovani Operatori Volontari del Servizio Civile Universale, attivi presso la Biblioteca.

Un’iniziativa culturale e civica di grande valore, che punta a sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sull’importanza della memoria storica e della difesa dei principi democratici, a partire dal territorio.