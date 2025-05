Serata all’insegna dell’arte e della cultura al Liceo Classico “Carlo Troya” di Andria, che anche quest’anno ha aperto le sue porte in occasione di una nuova edizione della “Notte dei Licei”. Protagonisti naturalmente gli studenti, che hanno dato vita ad una serie di performance ispirate al mondo classico e alla sua attualità, tra letture, recitazioni teatrali, mostre e spettacoli di musica e danza. Sei ore di eventi che hanno raccontato la cultura antica, capace di ispirare e contaminare la contemporaneità.

Tema centrale di questa edizione, la Kalokagathia, termine greco che racchiude l’ideale classico della perfetta armonia tra bellezza esteriore e nobiltà d’animo. Punto di partenza per una riflessione sui concetti di estetica ed etica, espressa attraverso le diverse attività artistiche. Un’occasione per fare scuola in modo innovativo, valorizzando il talento degli studenti oltre i muri di una classe.