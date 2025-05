«Un forte ringraziamento e massimo sostegno agli uomini e alle donne delle Forze dell’Ordine, in particolar modo agli agenti della Polizia di Stato della Questura BAT, che da questa mattina sono impegnati, su delega della Procura della Repubblica di Trani, in una massiccia operazione per contrastare i fenomeni di furti, riciclaggio e ricettazione di autovetture». Lo ha detto Luigi De Mucci, segretario regionale di Liberali e Riformisti – NPSI Puglia.

«Un’attività dedita a contrastare questo fenomeno criminale che negli ultimi anni, ha fatto registrare picchi assurdi, portando la provincia di Barletta-Andria-Trani in cima alla classifica nazionale per i furti di auto, con 896,6 denunce ogni 100 mila abitanti. Una piaga sociale che dovrà essere debellata e tali operazioni delle forze di polizia e della magistratura vanno in quella direzione per ridare serenità alle nostre comunità, da lungo tempo ormai turbate e costrette a dover fronteggiare tale fenomeno criminale».