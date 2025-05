Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Michele Di Lorenzo e Fabrizio Cangelli, Responsabili Forum Ambientalista Puglia:

«Esprimiamo la nostra più profonda preoccupazione e forte disappunto per la recente decisione dell’Unione Europea di abbassare il livello di tutela del lupo da “strettamente protetto” a “protetto”. Questa scelta, presa nonostante le evidenze scientifiche contrastanti, rischia di avere gravi conseguenze per la conservazione della specie e per l’equilibrio degli ecosistemi. La declassificazione della protezione del lupo potrebbe portare a un aumento degli abbattimenti legali e illegali, con conseguenze devastanti per la popolazione di lupi in Europa. Inoltre, gli studi scientifici hanno dimostrato che la caccia al lupo non risolve il problema delle predazioni sul bestiame e può addirittura peggiorarlo. Invitiamo il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e il Parco Nazionale del Gargano a esprimere il proprio dissenso contro questa decisione e a sostenere la tutela del lupo, specie fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema. Chiediamo che venga mantenuto il livello di protezione attuale per il lupo e che vengano adottate misure efficaci per la prevenzione delle predazioni sul bestiame, come l’utilizzo di cani da guardiania, reti anti-lupo e ricoveri per il bestiame. Forum Ambientalista Puglia si unisce alle voci di oltre trecento associazioni e degli organi scientifici che hanno espresso la loro opposizione a questa decisione e chiede che venga data priorità alla conservazione della natura e alla tutela della biodiversità».