Si intitola “Là dove resiste la vita” la mostra fotografica di Fadi A. Thabet, in programma dal 9 maggio al 3 giugno presso il Chiostro di San Francesco – Food Policy Hub. Un viaggio visivo necessario, che racconta la tragedia della Striscia di Gaza senza cedere alla disperazione, mettendo al centro volti e gesti di quotidiana resistenza.

Thabet, giovane fotografo palestinese, da oltre un anno e mezzo documenta gli effetti devastanti dei bombardamenti su Gaza. Ma il suo sguardo va oltre la distruzione: ogni scatto è una lanterna che illumina la dignità ostinata di chi, pur sotto assedio, continua a vivere. Una madre che protegge, un bambino che gioca, un anziano che prega: frammenti di umanità che sfidano il buio dell’indifferenza.

L’inaugurazione si terrà giovedì 9 maggio alle 18:30, con un videomessaggio dell’autore e gli interventi di Amira Abuamra, co-organizzatrice, della sindaca di Andria Giovanna Bruno e dell’assessora alla Bellezza Daniela Di Bari, tra i promotori dell’iniziativa.

«La data del 9 maggio non è casuale – sottolinea Di Bari – è la Giornata dell’Europa e coincide con la mobilitazione nazionale “L’ULTIMO GIORNO DI GAZA”. Un’occasione per riflettere sul valore della pace e della dignità umana, ascoltando chi oggi ne è privato. Le immagini di Fadi ci parlano con forza, ci impongono di guardare e di non restare in silenzio».

Dopo il vernissage, l’evento si sposterà all’Officina San Domenico, con testimonianze, musica palestinese dal vivo e la presentazione di un piatto tipico della tradizione gastronomica locale.

La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, con orari 9:00–12:00 e 18:00–20:00.