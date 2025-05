Ricorre domani 9 maggio la Giornata dell’Europa, nata per volontà del Parlamento Europeo nel 2008 con lo scopo di celebrare la pace e l’unità nell’Unione europea.

Andria vuole celebrare questa ricorrenza con un evento in Biblioteca Comunale “G. Ceci” domani 9 maggio 2025 alle ore 9:30 in Piazza Sant’Agostino, dal titolo “Festa d’Europa”. Ad animare la giornata di riflessione e dibattito saranno il prof. Gaetano Piepoli, già Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato Uniba, sul tema “Aldo Moro, un politico italiano con lo sguardo in Europa”; Giuseppe Losappio, Ordinario di Diritto Penale Uniba, sul tema “Manifesto di Ventotene, un sogno d’Europa”. Le conclusioni sono affidate a Daniela Di Bari, Assessora alla Bellezza, con la partecipazione del Piccolo Coro “Note Lilla” dell’Istituto Comprensivo Statale “Jannuzzi – Monsignor di Donna”.

«In questo stesso giorno – ricorda il Sindaco Giovanna Bruno – ricorre l’anniversario della morte di un grande uomo, Aldo Moro. 47 anni fa moriva un politico dallo sguardo aperto all’Europa, forte sostenitore dell’integrazione europea. La sua visione politica includeva un forte impegno per la costruzione di un’Europa unita. E questo suo ideale deve continuare a viaggiare nella mente e nelle azioni di tante persone che rappresentano oggi le istituzioni, chiamate ancor più ad uno sforzo di unità e di visione».

L’evento di domani in biblioteca è promosso e organizzato dalla Città di Andria – Assessorato alla Bellezza e Rete dei Comuni Sostenibili, di cui Andria fa parte. Dal QR code affisso sulle locandine sarà possibile scaricare il Manifesto di Ventotene.