In occasione della celebrazione della Giornata della Terra, i piccoli Consiglieri del Consiglio di Istituto degli Alunni dell’IC Verdi-Cafaro hanno conseguito un importante riconoscimento: la vittoria al concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Questura della BAT.

Il loro video, dal titolo “Lo salvo io il mio pianeta”, ha conquistato la giuria grazie alla forza del messaggio e alla creatività con cui i ragazzi hanno raccontato, attraverso semplici scenette, piccoli gesti quotidiani per proteggere la Terra. Un messaggio chiaro e potente: ciascuno di noi può fare la differenza!

“Questa vittoria non è solo un riconoscimento per la qualità del lavoro svolto, ma rappresenta un segnale forte e chiaro: la scuola è presidio di valori, di cittadinanza attiva, di responsabilità” commenta il dirigente scolastico Grazia SURIANO che rivolge il plauso ad alunni e docenti per il lavoro svolto.