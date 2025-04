Sabato 3 maggio, alle ore 17:30, presso la chiesa SS. Trinità, AVIS Andria ricorderà il prof. Felice Matera con una messa di suffragio a quasi un mese dalla sua improvvisa scomparsa. Un momento di raccoglimento, ma anche un’occasione per celebrare la memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella vita associativa e civica della nostra comunità.

Felice Matera è stato presidente della Comunale AVIS di Andria dal 2005 al 2013 e primo presidente dell’AVIS Provinciale BAT. Ma prima ancora dei titoli, chi lo ha conosciuto ricorda soprattutto l’uomo: garbato, signorile, capace di ascolto e dialogo, dotato di visione e fermezza. Con lui, l’AVIS andriese ha conosciuto una stagione di crescita e maturazione, frutto di una guida appassionata e lungimirante.

«La sua storia con AVIS comincia a metà anni ’90, quando – già donatore – viene coinvolto dal neonato nucleo cittadino. Le sue qualità emergono da subito: prima come delegato provinciale, poi come segretario, infine come presidente. Proprio in quel ruolo, tra i suoi primi atti, volle rendere omaggio al lavoro svolto dal dott. Porziotta, proponendolo presidente onorario – spiega prof. Vincenzo Lomuscio Consigliere Avis Andria – Il suo tratto distintivo fu sempre quello di mettere il donatore al centro dell’azione associativa. Nascono così il “Progetto Scuola”, rivolto agli studenti per seminare i valori della solidarietà, e iniziative sportive che coniugano salute e impegno civile. Felice Matera volle fortemente la creazione del gruppo sportivo “Ciclo AVIS”, presieduto da Michele Porcelli, con il compito di portare in giro i colori dell’associazione».

«I numeri parlano chiaro: da poco meno di 1.000 sacche raccolte nel 2004 si è passati a oltre 2.700 nel 2009, anno record. Una crescita dovuta in gran parte alla fiducia conquistata tra i giovani, coinvolti anche grazie a incontri nelle scuole primarie e secondarie, convegni medici e la nascita del gruppo giovani AVIS – spiega prof. Vincenzo Lomuscio Consigliere Avis Andria – Chi ha collaborato con lui – dal Cav. Antonio Panico, a Vincenzo De Pietro, fino alla dott.ssa Luisa Sgarra – ne ricorda con affetto le doti umane e dirigenziali. Il dott. Raffaele Romeo, oggi presidente regionale AVIS Puglia, lo ricorda come instancabile promotore della raccolta fondi 5×1000 per l’acquisto dell’autoemoteca provinciale, e come consigliere nazionale sempre presente, anche nei momenti più difficili della sua vita personale».

«Felice Matera credeva profondamente nei giovani, e oggi quel seme dà frutto: lo testimonia l’attuale Presidente di AVIS Andria, Vincenzo Zingaro, che racconta come il primo incontro con Felice avvenne durante una lezione a scuola, da cui nacque una vocazione alla donazione e al volontariato. E ancora il Vicepresidente Gianluca Conversano, cresciuto all’interno dell’associazione anche grazie al suo incoraggiamento. Felice Matera è stato tutto questo e molto di più: un esempio di servizio alla comunità, un punto di riferimento per chi crede nel valore del dono e della partecipazione. Sabato 3 maggio sarà un giorno per dire grazie. Con rispetto, riconoscenza e immutato affetto».