In considerazione del lutto nazionale deciso dal Consiglio dei Ministri fino al 26 aprile, giorno delle esequie di papa Francesco, questa Amministrazione, dopo aver già apportato modifiche alla rassegna in vernacolo, ha ritenuto opportuno rinviare tutti gli eventi relativi al cartellone della Fiera d’Aprile al 27 aprile in poi. Il nuovo cartellone sarà diffuso nei prossimi giorni.