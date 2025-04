Alla luce della proclamazione del Lutto nazionale fino al 26 aprile, giorno delle esequie di papa Francesco, deciso dal Consiglio dei Ministri di stamane, questa amministrazione ha provveduto a rimodulare gli eventi in programma nei prossimi giorni secondo quanto segue:

– 23 Aprile 2025 ore 20,00 – Chiostro S. Francesco- “M’arrcord la Feir d’na volt…“ Monologo sulla Fiera d’Aprile nella tradizione andriese di Elena Colasuonno – ALFA TEATRO – RINVIATO A DATA DA DEFINIRSI

– 23 Aprile 2025 ore 21,00 – Chiostro S. Francesco Spettacolo in Vernacolo andriese scritto da Mimì Ieva “U Zanzein” – ALFA TEATRO – – RINVIATO A DATA DA DEFINIRSI

– 24 Aprile 2025 – ore 21,00 – Auditorium Mons. Di Donna – Commedia in Vernacolo “Nan t daik mangh na loeir” – a cura della Compagnia AMARTE’ – RINVIATA AL 30 APRILE stesso luogo stessa ora.

S’informa che il ticket di ingresso ritirato per la commedia del 24 aprile resta valido

per la data del 30 aprile.

A breve saranno forniti i dettagli relativi alla ricorrenza del 25 Aprile, giorno della Liberazione.