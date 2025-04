Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia è ufficialmente parte della rete dei Geoparchi Mondiali Unesco. Dopo il primo annuncio arrivato a settembre scorso, arriva la proclamazione dell’Executive Board dell’Unesco che ha ratificato l’ingresso del Murgeopark nella rete che, a livello mondiale, unisce 213 in 48 Paesi. Questa mattina la cerimonia ufficiale a cui ha preso parte il Sindaco di Andria Giovanna, vice Presidente della Comunità del Parco, che ha diffuso il seguente messaggio:

«Un altro tassello nella valorizzazione del nostro territorio: il riconoscimento del Parco dell’Alta Murgia nella rete mondiale dei beni UNESCO è davvero un bellissimo risultato.

È il 12° parco in Italia e il 214° al mondo. È un vero orgoglio per tutte le comunità che vi rientrano. Un lavoro di squadra che avanza da oltre 3 anni e che ci ha visto impegnati non a difendere i campanili che rappresentiamo ma a promuovere l’ampio territorio che condividiamo. Del Geoparco fa già parte un bene UNESCO che è il nostro Castel del Monte.

Andria vanta il territorio tra i più vasti al suo interno, con ben 12.000 ettari, il 20% della superficie totale. Abbiamo paesaggi e scenari meravigliosi, fatti di persone, luoghi, tradizioni e ricchezze naturali uniche. Entrare nel nostro parco e attraversarlo è un’esperienza di emozioni, odori e colori che molti nemmeno conoscono. Assolutamente da vivere.

Con la via Traiana, la nostra città conta ben tre beni UNESCO, primato non da poco. I requisiti per far bene ci sono tutti, ora tocca dimostrare tutti di essere all’altezza di questa sfida».