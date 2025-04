Prosegue la rassegna dei “Giovedì del Gino Strada” con un appuntamento dedicato alla scrittura, alla lettura e alla riflessione. Il prossimo incontro si terrà giovedì 10 aprile alle ore 18:00 e avrà al centro il libro “21 storie per leggere, pensare, scrivere”, pubblicato da Giazira Editore nel 2024.

Il volume, scritto a quattro mani da Antonella Petrera e Donato Simone Frigotto, raccoglie una serie di racconti brevi in cui protagonisti sono persone comuni, oggetti quotidiani e situazioni familiari. È proprio in questo spazio semplice e autentico che le storie assumono un valore eroico, nel senso narrativo del termine, mettendo in luce la bellezza dei piccoli gesti capaci di generare cambiamento.

Pensato per un pubblico ampio e trasversale – dagli studenti agli adulti, dagli insegnanti ai professionisti, da chi legge ogni giorno a chi si avvicina alla lettura solo occasionalmente – il libro propone, al termine di ogni racconto, un esercizio di scrittura che stimola il lettore a mettersi in gioco in prima persona.

Nel corso della serata, l’autrice Antonella Petrera dialogherà con il dirigente scolastico Paolo Farina, in un confronto aperto sul potere della scrittura come strumento di crescita personale e collettiva.

Un’occasione preziosa per lasciarsi ispirare dalle parole e riscoprire il valore della narrazione come atto quotidiano di consapevolezza e trasformazione.