Cadono calcinacci dal ponte della tangenziale che attraversa via Bisceglie. L’allarme è scattato questa mattina quando alcuni automobilisti hanno notato le pietre sull’asfalto. La segnalazione è arrivata poi alla Polizia Locale di Andria e all’Ufficio tecnico del comune che si è attivato per un sopralluogo immediato. A quanto si apprende, si tratterebbe di pezzi caduti dal cordolo laterale del ponte, in particolare una parte di lastrico solare deteriorato dall’accumulo d’acqua, ma non interesserebbe la stabilità stessa del ponte. In questi giorni in effetti sono stati diversi i rovesci piovosi che hanno interessato la città di Andria. Dunque la causa sarebbe da attribuire al maltempo e al deterioramento della struttura. Resta comunque un grave episodio che fortunatamente non ha visto nessun veicolo coinvolto. Sempre dal comune hanno fatto sapere che il cedimento non sarebbe legato ai lavori di rifacimento dell’asfalto della tangenziale, interventi che vanno avanti da alcuni giorni. Nelle prossime ore comunque l’ufficio tecnico del comune federiciano tornerà ad esaminare più a fondo la questione per la messa in sicurezza.