È disponibile da oggi in tutte le librerie d’Italia “Nel mezzo”, il primo lavoro letterario dell’andriese Federico Peloso. Un romanzo che narra la storia di Enrico, giovane avvocato insoddisfatto e bloccato in un immobilismo che lo costringe a fare i conti con il peso della sua famiglia, le convenzioni sociali e la mentalità della provincia che si attacca all’anima.

Non un racconto autobiografico, ma un’ idea che nasce da un esercizio stilistico abbandonato per diverso tempo e che da oggi vede la luce in tutta Italia. Un viaggio interiore fatto di fallimenti e piccoli traguardi, un libro nato anche grazie al supporto e alla fiducia dei lettori che attraverso la piattaforma “Bookabook” hanno permesso al progetto dell’andriese di superare una selezione e arrivare nelle loro case.

“Nel mezzo” verrà presentato alla città di Andria venerdì 3 aprile alle 19 presso la Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino. Dialogherà con l’autore Gigi Brandonisio.