Il 3 aprile 2025 arriva sul grande schermo anche ad Andria “Tu Quoque”, il film diretto dal regista andriese Gianni Quinto e interpretato da Maurizio Battista. Un mix tra storia e comicità che porta al cinema ironia e situazioni surreali. Il film unisce il fascino del passato con la comicità, offrendo una commedia storica coinvolgente e divertente.

Le riprese sono state effettuate a Cinecittà, nel Teatro dell’Antica Roma. “Tu Quoque” è una produzione Ballandi, in collaborazione con LML Group e ALMA srl. Gianni Quinto, andriese, ha fatto della sua passione per lo spettacolo una carriera, dopo aver conseguito la laurea al DAMS di Roma Tre. Ha lavorato come autore, regista e attore, collaborando con diversi programmi televisivi, tra cui “La talpa” su Italia1, e regista per Rai2, RedTV e il canale satellitare Nettuno. Il suo esordio cinematografico avviene con il cortometraggio “Mostro”, e ora debutta con il lungometraggio “Tu Quoque”.

Oltre a essere regista, Quinto ha portato i suoi spettacoli in teatri prestigiosi come il Piccolo Eliseo e il Sistina, ha recitato in produzioni televisive e cinematografiche, tra cui il film tv “Campo de’ Fiori” e le serie “I Cesaroni 5” e “Tutti per Bruno”. Ha anche lavorato negli USA, come attore nello spettacolo “The Invention of Enemy” e come aiuto regista per “The Originalist”.

Venerdì 28 marzo a Palazzo di Città – Sala Giunta alle ore 10 ci sarà conferenza stampa alla presenza del regista Gianni Quinto e della sindaca Giovanna Bruno. Il 5 aprile prossimo, invece, ci sarà la presentazione in sala al Cinemars con lo stesso regista e a seguire la proiezione condivisa del suo film.