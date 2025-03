Il CPIA “Gino Strada” di Andria, in collaborazione con l’Associazione Antiracket e Antiusura “Gaetano Giordano e Rita Atria” di Bari, organizza un incontro informativo sul tema dell’usura e dell’estorsione.

L’evento, intitolato “Fare impresa nella legalità,” si terrà il 27 marzo 2025 alle ore 18:00 presso l’Istituto, in Viale Comuni di Puglia, 4 (quartiere San Valentino, plesso “Salvemini”).

L’incontro mira a sensibilizzare i partecipanti sui rischi e sulle dinamiche economiche, comportamentali e sociali legate all’usura e all’estorsione, fenomeni che hanno gravi effetti sulla salute, sull’economia e sulla sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). Il progetto vuole fornire gli strumenti necessari per comprendere e affrontare queste problematiche, promuovendo la legalità e la responsabilità nel mondo del lavoro.

Interventi Dott.ssa Silvana D’;Agostino – Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani; Dott. Renato Nitti – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Avv. Attilio Simeone – Presidente Associazione Antiusura e Antiracket Giordano e Atriat; Dott.ssa Angela Lacalamita – Dirigente Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Bari; Prof. Giuseppe Capozza – Responsabile Commissione Cultura Ass. Giordano e Atria; Durante l’evento, sarà presentata l’esperienza personale di un testimone dell’Associazione. La partecipazione delle autorità locali e degli esperti offrirà un quadro completo e chiaro dell’importanza di promuovere la legalità.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Istituto. Speriamo di poter accogliere numerosi partecipanti a questo incontro cruciale per la nostra comunità. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming o in differita al seguente link: https://www.youtube.com/live/HYydlLnW6T4?si=7Zl_MdceCJ3e89Nj