Le buone pratiche di ricucitura urbana poste in essere dall’amministrazione comunale di Andria con i PINQuA sono state attenzionate anche dall’osservatorio nazionale CiTy Vision Score, con la partecipazione della sindaca Giovanna Bruno, invitata a relazionare in quel di Napoli, unitamente al sindaco Manfredi e altri amministratori locali di comunità virtuose.

«Nel cuore del Sud le città del domani», tiene a precisare il direttore City Vision Domenico Lanzillotta, che aveva già attenzionato Andria per l’edizione di Padova 2024, annoverandola tra le città in costante movimento per la trasformazione intelligente, cioè quella forma di rigenerazione e riqualificazione urbana che mette al centro il benessere delle persone e la sostenibilità. Non passano inosservati all’esterno i risultati andriesi raggiunti con la raccolta differenziata, la progettazione e realizzazione di nuovi spazi verdi, l’attenzione al sociale, l’ammodernamento strutturale, l’adeguamento della viabilità, la videosorveglianza, il riuso di immobili pubblici, la nuova edilizia residenziale sociale e pubblica, i percorsi ciclopedonali e tanti altri interventi che in poco tempo stanno delineando la città del futuro.

«È sempre motivo di orgoglio sapere e vedere quotidianamente quanto a livello nazionale, in più contesti, si guardi con attenzione e ammirazione al percorso che abbiamo avviato come comunità cittadina e che ci vede impegnati a raggiungere obiettivi di profonda trasformazione del nostro tessuto urbano e sociale. Il tutto in poco tempo e con tantissime difficoltà che abbiamo provato ad affrontare e superare, puntando a raccogliere la sfida di ammodernamento della Città. Da UrbanPromo a City Vision, Andria è presa a modello virtuoso di questa fase rigenerativa del Paese. E questo, se da un lato ci inorgoglisce, dall’altro ci impone di essere sempre più attenti a fare di più e meglio, tenendo l’asticella molto molto alta».

Questa edizione speciale del City Vision Score è l’indice sviluppato da Blum e Prokalos che misura il livello di innovazione urbana attraverso sei dimensioni chiave: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility e smart people.