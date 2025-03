Venerdì 21 marzo 2025, alle ore 19,30, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria è in programma il secondo seminario della Scuola di Politica 2025 “Volti di Democrazia – La (r)esistenza democratica tra le urne e gli smartphone.” promossa dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria con l’Associazione “Cercasi un Fine” e in collaborazione con Biblioteca Diocesana “S. Tommaso d’Aquino”, Azione Cattolica Diocesi di Andria, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Andria e Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria.

Durante il seminario dal titolo “La Democrazia nazionale: tra bilanciamento dei poteri e premierato” che approfondirà uno degli ambiti delle riforme costituzionali in Italia, con un particolare focus sul tema della governabilità, interverrà il prof. Umberto Ronga, tra i più noti costituzionalisti italiani, ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Napoli Federico II, tra i massimi esperti in Italia, in tema di riforme costituzionali. Il prof. Ronga vanta una vastissima produzione scientifica sui temi della democrazia, oltre a una notevole esperienza accademica e di direzione di progetti e gruppi di lavoro, a livello nazionale e internazionale.

La partecipazione agli appuntamenti è libera e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Forum anche tramite e-mail all’indirizzo: [email protected].