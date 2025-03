Grandissima soddisfazione per il Liceo Carlo Troya e la sua Dirigente, Dott.ssa Dora Guarino, per l’ottimo risultato ottenuto da due delle sue studentesse nella gara di qualificazione nazionale de “La Corsa di Miguel- il Mappamondo in movimento”, progetto di cui il Liceo Troya è ad Andria scuola polo.

Giorgia Zingaro della 1 A classico e Martina Parenzo della 5 B scienze umane, infatti, parteciperanno alla finale del 21 marzo 2025 a Roma presso le Terme di Caracalla.

Le due studentesse hanno vinto la prova di 1000 metri riservata alle prime ed alle quinte classi della città di Andria, ottenendo uno dei trenta migliori tempi nazionali del loro anno di nascita; si sono così aperte le porte della prova romana alla quale parteciperanno solo i migliori alunni e alunne di tutta Italia.

“La Corsa di Miguel” ha coinvolto diverse scuole secondarie andriesi di primo e di secondo grado, 40 città italiane e 20.000 studentesse e studenti, che prendono parte a questo meraviglioso percorso che intende lo sport come momento di aggregazione, di amicizia e di inclusione e anche di conoscenza del proprio territorio e del resto del mondo.

“Lo sport è un mappamondo”, si precisa nel titolo del progetto per le scuole.

Esso è nato nel 2000, grazie all’iniziativa del giornalista Valerio Piccioni, in memoria di Miguel Sanchez, corridore e poeta argentino desaparecido, che ha lasciato in eredità l’idea che, appunto, lo sport è un mappamondo che va fatto girare e due mondi in particolare così si incontrano e si stringono la mano: lo sport e la scuola.

Proprio in quest’ottica il progetto prevede tutta una fase preparatoria degli allievi, che poi partecipano agli incontri sportivi, di incontri/seminari che declinano l’apprendimento in tante altre attività trasversali, che prendono in considerazione l’intreccio delle scienze motorie con la letteratura, con il giornalismo, con la fotografia, sino alla progettazione di città più sostenibili.

“In questo senso il ricordo della figura di Miguel Sanchez diventa l’occasione per far conoscere ai ragazzi il dramma dei desaparecidos argentini, ma anche lo spunto per veicolare loro un concetto di sport che va oltre la semplice competizione per diventare momento di aggregazione sociale.” (da La Corsa di Miguel, progetto scuole)

Un in bocca al lupo, dunque, a Giorgia Zingaro e a Martina Parenzo, certi che, con la grinta che le contraddistingue, sapranno farsi valere e portare alto il nome del Liceo Carlo Troya.