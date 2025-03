«La religione è una cosa seria, ma non triste» – a sottolinearlo è Don Giovanni Berti, sacerdote fumettista della diocesi di Verona intervenuto nella giornata di ieri per l’ultima serata della Settimana Biblica.

Un modo di trasmettere la fede diverso dal solito e che utilizza l’arte e l’ironia come principali strumenti per arrivare ai giovani e non solo. Le sue vignette fanno il giro del web, don Giovanni, in arte Gioba, ha sottolineato la necessità di svecchiare la catechiesi con modalità nuove e più stimolanti.

Sorridere, ma anche riflettere sulle pagine del Vangelo cercando di raccontare attraverso l’arte senza banalizzare il messaggio ma cogliendo gli aspetti positivi: questo il monito che ha lasciato alla Diocesi di Andria e ai tanti che hanno preso parte all’ultimo appuntamento della Settimana biblica diocesana.