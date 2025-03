Le forti raffiche di vento che stanno interessando la città di Andria da diverse ore, hanno provocato non pochi disagi. Danni, in alcuni casi. Come accaduto in via Vecchia Barletta, davanti alla sede della Misericordia di Andria, dove nel pomeriggio un palo di sostegno di alcuni cavi è stato letteralmente sradicato dalla forza del vento. Fortunatamente non è caduto al suolo perché rimasto parzialmente attaccato alla base e soprattutto per via dei cavi che sosteneva. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e la Multiservice Andria. Delimitata l’area per permettere l’intervento di ripristino.