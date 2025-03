Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, verso Bari. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, percorrere la viabilità ordinaria: SS170 Dir verso Barletta, SS16 in direzione di Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.