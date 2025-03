Torna nella scuola dove 11 anni fa ha conseguito il diploma non solo come ex studente ma come atleta che ha stabilito il nuovo record del mondo sui 5000m di marcia indoor. Francesco Fortunato, atleta delle Fiamme Gialle, torna nella sua città, dopo le due ultime straordinarie prestazioni, di cui una ad Ancona, il 22 febbraio, dove ha firmato il record del mondo sulla disciplina dei 5000m di marcia indoor, con il tempo di 17’ 55” e l’altra sabato 01 marzo a Taicang (Cina), dove ha stabilito il record personale diventando il detentore della terza prestazione italiana di sempre nella 20 km di marcia con il tempo di 1h 18’ 49”. Ad accoglierlo, tutta la comunità scolastica dell’IISS “E. Carafa” di Andria per festeggiarlo come atleta e come esempio di passione, sacrificio e attaccamento alla propria terra. Il campione incontrerà gli studenti della scuola per raccontare la propria esperienza di vita, rispondere alle loro curiosità e insegnare che, per inseguire i propri sogni, non devono mai mancare la volontà e la dedizione. Ha praticato calcio, nuoto, tennis e pallavolo ma nel 2007 ha conosciuto l’atletica leggera con le corse campestri e il mezzofondo sotto la guida del prof. Giulio Piarulli. Dall’agosto 2009 ha iniziato a dedicarsi alla marcia con il tecnico Antonio Lopetuso ottenendo poche settimane più tardi il quinto posto ai campionati italiani cadetti. Si trasferisce a Castelporziano nel novembre 2013 per farsi seguire dal tecnico Patrizio Parcesepe. Dal novembre 2020 si allena a Tivoli con Riccardo Pisani, ex marciatore e tecnico azzurro. Ha partecipato a 2 Olimpiadi classificandosi al 15° posto a Tokyo (JPN) nel 2020 (20 km) e 20° posto a Parigi (FRA) nel 2024 (20 km). Dal 2014 al 2024 ha partecipato a 8 Campionati del Mondo, di cui l’ultimo ad Antalya ha conquistato il successo in staffetta a squadre insieme a Valentina Trapletti. Sempre nel 2024 ha ottenuto il bronzo nella 20 km agli Europei di Roma. Si è laureato in scienze motorie. Modererà l’incontro la giornalista Nunzia Saccotelli.