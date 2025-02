La prevenzione parte dai più piccoli e coinvolge l’intera comunità. È questo lo spirito dell’iniziativa promossa dalla Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di via Angiulli, che ha avviato un percorso educativo sulla prevenzione primaria, coinvolgendo genitori, abitanti del quartiere e l’associazione Onda D’Urto.

L’obiettivo è chiaro: individuare e contrastare le cause dei tumori attraverso la prevenzione primaria, ovvero l’adozione di stili di vita sani e il monitoraggio dell’ambiente. La scuola, già impegnata con i propri studenti in questo percorso, ha deciso di estendere il progetto alla cittadinanza, organizzando una serie di incontri informativi.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 11. Durante l’evento, i piccoli alunni doneranno simbolicamente le loro “T-shirt della prevenzione” alla Presidentessa di Onda D’Urto, Rosanna Russo, e al Dottor Donato Raimondi.

Prevenzione primaria: di cosa si tratta?

La prevenzione primaria comprende tutte le azioni volte a evitare l’insorgenza delle malattie, agendo sulle cause e sui fattori di rischio. Non si tratta di diagnosi precoce o di prevenzione secondaria, ma di misure che intervengono su soggetti sani, modificando abitudini e comportamenti per ridurre il rischio di sviluppare patologie.

Esempi concreti di prevenzione primaria sono le campagne di sensibilizzazione, i programmi di educazione alla salute, le vaccinazioni e il monitoraggio dell’ambiente per eliminare potenziali fattori di rischio.