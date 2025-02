L’obiettivo è di quelli ambiziosi: avvicinare i ragazzi allo sport con il coinvolgimento importante delle scuole ma soprattutto nel segno e nel ricordo di una figura iconica come Miguel Benancio Sanchez, giovane poeta e podista argentino tra i migliori della sua epoca, ucciso nel 1978 a causa delle sue idee politiche e sociali durante la dittatura in Argentina.

L’idea è nata a Roma nel 2000 per iniziativa proprio del giornalista Valerio Piccioni. In occasione del 25esimo anniversario oltre 20mila gli studenti coinvolti in tutta Italia in 44 giornate che si concluderanno il 25 marzo. Diverse le tappe che hanno segnato il percorso della Corsa di Miguel nella BAT. Barletta, Trani, Trinitapoli ed Andria dove allo Stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” sono stati circa mille gli studenti partecipanti con tutte le scuole coinvolte.

