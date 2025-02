L’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL sez. BAT) conferma il suo impegno nel sostegno alla ricerca scientifica con l’assegnazione del prestigioso Premio per la Ricerca 2024, giunto alla sua quinta edizione. L’evento, che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Andria venerdì 21 febbraio a partire dalle 18, sarà un’importante occasione per ribadire l’importanza della ricerca e dell’innovazione scientifica nel campo delle malattie del sangue.

Il riconoscimento sarà assegnato al dott. Gabriele Inchingolo, ricercatore andriese attualmente impegnato presso il Leibniz Institute for Immuno Therapy di Ratisbona, in Germania. Il premio valorizza il suo straordinario lavoro di ricerca, già riconosciuto dalla European School of Haematology di Dublino e dal prof. Paolo Corradini, Presidente della Società Italiana di Ematologia, sulla migliore ed innovativa ricerca svolta sulle CAR TSCM nel 2024, un traguardo significativo che apre nuove prospettive per il trattamento delle malattie ematologiche.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri ospiti del mondo scientifico e istituzionale, tra cui:

Giovanna Bruno , Sindaca di Andria;

, Sindaca di Andria; Pino Toro , Presidente Nazionale AIL;

, Presidente Nazionale AIL; Giuseppe Tarantini , Direttore U.O.C. di Ematologia con Trapianto dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta;

, Direttore U.O.C. di Ematologia con Trapianto dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta; Vito Leonetti, Presidente AIL BAT.

La serata sarà moderata dalla Prof.ssa Lucia Olivieri.

AIL BAT continua a svolgere un ruolo cruciale nella sensibilizzazione e nel sostegno alla ricerca, promuovendo iniziative che favoriscono l’innovazione scientifica e migliorano la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie ematologiche. Attraverso il costante supporto alla ricerca e il coinvolgimento della comunità, AIL BAT ribadisce il proprio impegno nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, con l’obiettivo di garantire cure sempre più efficaci e accessibili.