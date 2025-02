Nei giorni scorsi, nella città di Andria, le Volanti della Questura BAT hanno sventato il furto di compattatore per la gestione della raccolta e conferimento dei rifiuti, intercettando il veicolo e mettendo in fuga i ladri.

Le Pantere di Via dell’Indipendenza, allertati dalla Sala Operativa di un furto in atto, hanno raggiunto in pochi minuti il deposito dei veicoli, ove il mezzo era custodito, trovando il cancello d’ingresso totalmente abbattuto.

Immediatamente hanno raccolto le dichiarazioni e le descrizioni fornite dal custode, riuscendo a ricostruire la via di fuga del veicolo sottratto, ed hanno allertato la Sala Operativa che ha dato precise indicazioni a tutte le pattuglie presenti sul territorio per rintracciare il mezzo.

Grazie alla tempestiva attività svolta, una Volante ha individuato ed intercettato il compattatore in contrada Monte Carafa incrociandone il percorso. I due uomini alla guida del veicolo, vestiti di nero e con i volti travisati, alla vista della Polizia di Stato, hanno subito abbandonato il compattatore, fuggendo a piedi attraverso gli uliveti presenti nella zona, facendo però perdere le proprie tracce.

Dopo gli accertamenti di rito, il veicolo rubato, dal valore di circa 60.000 euro, è stato restituito alla società proprietaria.