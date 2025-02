«Noi di Sinistra Italiana, Circolo di Andria, accogliamo con entusiasmo e grande favore il progetto del “percorso ciclabile” che mira a collegare la zona nord-est di Andria al quartiere San Valentino». E’ quanto scrive Rino Zagaria, segretario cittadino di Sinistra Italiana Andria.

«Si tratta di una proposta fondamentale per la città, un passo importante verso un futuro più sostenibile e a misura d’uomo. Tuttavia, come in ogni progetto, non mancano alcuni punti di criticità che necessitano attenzione, come nel caso del tratto di viale Pietro Nenni, che andrebbe messo in sicurezza, in particolare con l’installazione di un cordolo. Si tratta di un intervento che riteniamo necessario e che va fatto appena possibile, ma che non intacca l’importanza complessiva dell’iniziativa.

Vogliamo fare un plauso a tutti coloro che hanno contribuito a portare avanti questo progetto, in particolare agli assessori Colasuonno e Losappio, che hanno dimostrato attenzione e competenza, e ai tecnici Ing. De Candia e Gadaleta, per il lavoro accurato e per la visione lungimirante con cui hanno impostato questa iniziativa.

Per noi di Sinistra Italiana, il cambiamento che questo progetto porta con sé è molto più ampio e tocca il cuore del nostro pensiero politico. Il paradigma che dobbiamo cambiare è il modo in cui viviamo le nostre città. Non si tratta solo di costruire ciclabili, ma di pensare a una città che metta al centro la mobilità sostenibile, la cosiddetta mobilità morbida, che deve essere promossa e incentivata. È necessario cominciare a concepire la città come un ambiente dove il pedone, la bicicletta, e i mezzi pubblici devono essere preferiti all’auto, pur garantendo ovviamente i giusti servizi per gli automobilisti.

Questo cambiamento di paradigma è una sfida culturale che non avviene dall’oggi al domani. Cambiare i comportamenti delle persone vuol dire educare, e sappiamo bene che, quando si cerca di modificare un comportamento consolidato, non è mai facile. Il ruolo educativo delle istituzioni è fondamentale. Prendiamo ad esempio il ruolo dei genitori: quando un padre o una madre educano i propri figli, non sempre trovano il favore immediato, ma lo fanno perché il loro obiettivo è quello di garantire un futuro migliore. Allo stesso modo, le istituzioni devono svolgere il loro ruolo di “genitori” della città, educando la comunità a un modo diverso di vivere gli spazi urbani, a rispettare l’ambiente e a muoversi in modo più sano e sostenibile.

Un’ulteriore attenzione che Sinistra Italiana riserverà sarà quella sui tempi e sulle modalità di realizzazione di questo progetto. Riteniamo infatti che sia fondamentale garantire la corretta tempistica, evitando ritardi che possano compromettere l’efficacia dell’iniziativa e l’impatto positivo che avrà sulla città. Allo stesso modo, sarà essenziale monitorare le modalità con cui verrà realizzato il percorso, affinché siano rispettate le normative in materia di sicurezza, qualità dei materiali e sostenibilità ambientale.

In conclusione, riteniamo che il progetto del “percorso ciclabile” rappresenti un passo decisivo verso una città più vivibile, sana e moderna. Un grazie a tutti coloro che stanno lavorando per realizzarlo, con la speranza che questa iniziativa diventi il primo di molti altri progetti in favore di una mobilità sostenibile e di un cambiamento culturale che potrà davvero migliorare la nostra città e il nostro futuro».