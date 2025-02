I numeri del turismo in Puglia sono tutti positivi: in generale, infatti, tutte le province pugliesi registrano un incremento sia in termini di arrivi che di presenze turistiche nel 2024 rispetto al 2023. Bari e Taranto registrano l’aumento più consistente per gli arrivi, seguite da Brindisi e dalla BAT (+9,5%). Ma in termini di presenze la Bat è seconda dopo Bari e prima di Lecce, con il suo +13,8%. Tutto questo è emerso questa mattina in conferenza stampa a cura della Regione Puglia, assessorato al Turismo, per l’avvio dei lavori della BIT di Milano, in corso fino a domani 11 febbraio. Andria è presente, con l’Assessore alle Radici nonché vicesindaco Cesareo Troia, per portare il suo bagaglio di tradizione e di cultura, arricchito dal patrimonio eno-gastronomico ben noto, ormai, anche fuori dai suoi confini.

«Dopo il recente riconoscimento di Andria tra i Comuni ad economia turistica e città d’arte – spiega l’assessore Troia – la sua presenza alla Borsa internazionale del Turismo è quanto mai necessaria per far conoscere ad un pubblico più vasto e proveniente da diverse parti del mondo quello che la città offre. I dati 2024 sono confortanti ma dobbiamo lavorare ancora di più e in maniera più mirata sulla valorizzazione delle nostre risorse.

E’ di tutta evidenza che Andria ha contribuito in maniera considerevole all’incremento turistico nella Bat in termini di presenze turistiche. Ma v’è un altro dato ancora più interessante: le presenze turistiche straniere non sono (più) concentrate durante il periodo estivo ma durante tutto l’anno, quindi l’obiettivo di destagionalizzare il turismo è pienamente raggiunto.

Quello con la B.I.T. è senza dubbio il più prestigioso appuntamento del settore turistico al quale i 10 Comuni della sesta provincia pugliese partecipano, una manifestazione di respiro internazionale in un campo in cui il territorio sta emergendo in maniera coordinata e compatta. Porteremo la nostra esperienza e la volontà di agire in maniera sinergica con tutto il territorio nella conferenza di questo pomeriggio “Dalla Murgia al mare: Cultura, Arte, Eventi, Enogastronomia e Archeologia nel cuore della Puglia”. In questa visione territoriale della BAT Andria propone una sua specifica attrattività ed unicità che abbiamo posto anche tra le peculiarità del nuovo brand “Costa Sveva”».