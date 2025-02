Ieri, nell’I.C. “Rosmini-Alighieri”, è stata vissuta una giornata speciale all’insegna della festa, ma soprattutto della riflessione. La Giornata dei Calzini Spaiati è stata un’occasione preziosa per trasmettere agli alunni e agli studenti l’importanza dell’inclusione, dell’amicizia e del valore di ogni unicità. Per dare forza a questo messaggio, docenti e alunni hanno indossato calzini spaiati, un piccolo gesto simbolico ma significativo: ognuno di noi è diverso, e proprio questa diversità ci rende speciali. Così come i calzini di colori e fantasie diverse, anche noi, con le nostre unicità, possiamo stare insieme, collaborare e arricchirci reciprocamente.

Attraverso il racconto “Il Calzino Coraggioso”, i bambini hanno scoperto che non è necessario essere tutti uguali per trovare il proprio posto nel mondo. Hanno seguito la storia con entusiasmo, immedesimandosi nel protagonista che, con coraggio, ha imparato a valorizzare la propria diversità, comprendendo che essa non è un ostacolo, ma una risorsa.

Nel corso della giornata, gli alunni hanno partecipato a numerose attività creative e manipolative: hanno realizzato lapbook, testi e rappresentazioni grafiche per esprimere, attraverso immagini e parole, il valore dell’inclusione. Non sono mancati momenti di gioco, canti e condivisione, come la partecipazione al contest del calzino più originale, decorato con i loro compagni. Attraverso questi momenti hanno imparato che ogni persona ha qualcosa di speciale da offrire agli altri.

«È stata un’esperienza gioiosa e significativa, che ha lasciato un messaggio importante: essere diversi non ci separa, ma ci arricchisce. E proprio come i calzini spaiati, insieme possiamo creare qualcosa di meraviglioso! Un sentito ringraziamento a tutti gli alunni, ai docenti, al Preside, al personale ATA e alle famiglie che hanno reso questa giornata un momento di crescita, consapevolezza e condivisione. Perché il mondo è più bello quando ognuno di noi può brillare con i propri colori!», scrivono dalla “Rosmini-Alighieri”.