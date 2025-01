Lavatrice, pneumatici, rete di materasso, paraurti di un’auto, una gabbia per uccelli, residui di cibo, plastiche, lattine, bottiglie di vetro, assorbenti, e tanto altro ancora. «Da una parte vedere il coinvolgimento di quasi 50 persone tra adulti e bambini in un’azione di cleanup, un’azione di cura di un pezzetto di città che poi altro non è che un pezzo di Pianeta, ci ha riempito il cuore di gioia. Dall’altra parte siamo tristi e arrabbiati per l’enorme quantità di rifiuti abbandonati. Troppa incuria. Come si fa a non capire che abbandonando i rifiuti facciamo male a noi stessi?». Amara riflessione che però non può che fare da contraltare ai tanti ringraziamenti dell’associazione.