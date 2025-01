Prestazione di maturità e personalità della Fidelis che vince alla Nuovarredo Arena contro la Virtus Francavilla con un gol per tempo ed il ritorno al successo in trasferta dopo lo scivolone a Brindisi di mercoledì scorso. E domenica prossima ci sarà un incredibile Fidelis-Nocerina. Difatto lascia il sogno del primato la squadra di casa che adesso ha dieci punti dal tandem di testa.

Le formazioni. Rogazzo schiera con il 4-2-4 la sua Virtus Francavilla con Maletic e Sosa in avanti ed al loro fianco Gjonaj e Pinto molto alti. Dall’altro lato un 4-3-1-2 con Sylla al fianco di Da Silva e Tedesco. Out per infortunio ancora il portiere Esposito mentre precauzionalmente stop anche per Oliver Kragl.

La gara ci mette un po’ a decollare, al quarto d’ora ci prova Sosa da lontano, palla troppo debole per impensierire Summa. Poi una serie di cartellini gialli, gara nervosa ma la Fidelis a metà tempo accelera. Prima è la sponda di Sylla a consentire il colpo di testa di Risolo che Cevers devia in calcio d’angolo. Poi arriva il gol del vantaggio sugli sviluppi del corner: palla di Derosa in area con Bonnin che anticipa tutti ed anche un insicuro Cevers depositando la sfera in rete. Primo gol in maglia Fidelis per il difensore sempre più centrale nello scacchiere tattico di Scaringella. Ci mette un po’ a reagire la Virtus Francavilla con Gjonaj che ci prova dalla distanza, palla alta non di molto. Anche De Luca da molto lontano, palla lentamente sul fondo. Poi allo scadere l’occasione buona per il raddoppio andriese con il calcio di punizione di Derosa dal limite dopo una bella cavalcata di Da Silva che Cevers non trattiene e sul proseguo lo stesso estremo difensore di casa sgambetta Verna. Sembra calcio di rigore ma per il direttore di gara è tutto regolare tra le vibranti proteste della Fidelis. Nel secondo tempo però c’è subito la reazione della Virtus Francavilla con il tiro di Sosa che Summa controlla in due tempi. Tegola Fidelis con Bonnin che prende un nuovo colpo al ginocchio già dolorante dopo la sfida di Matera e deve lasciare il terreno di gioco. Al suo posto esordio bis per Cipolletta. La replica andriese arriva con il tiro di Da Silva dopo il servizio caparbio di Verna, palla sul fondo non di molto. Cambi nella Virtus Francavilla con l’esordio di Iocolano in mezzo al campo. Ci prova Pinto alto dopo un recupero palla dei padroni di casa. In campo ci va anche Fantacci.

Ma a metà tempo la gara s’infiamma. La squadra di Rogazzo trova l’occasione giusta per il pari con il tocco di Sosa per Pinto ed il tiro che supera Summa ma si stampa sul palo, poi salva tutto Ercoli. Proteste anche in questo caso per la Fidelis per un sospetto off side nella partenza di Pinto. Ma sulla ripresa del gioco è Fantacci dall’altro lato a ritrovarsi solo davanti a Cevers che ipnotizza il numero 10 andriese il cui tiro è sul corpo dell’estremo difensore di casa. Poi c’è il calcio di punizione di Iocolano profondo con Maletic a vuoto e Lanzolla che da due passi appoggia sul fondo. Scaringella ridisegna i suoi con un più coperto 3-5-2 che non disdegna le proiezioni offensive proprio come all’82esimo quando sul colpo di testa di Da Silva la palla danza sulla linea ma Maddaloni e Cipolletta non riescono a spingerla in rete. Ci prova ancora Verna dalla distanza. Il forcing della Virtus Francavilla non sortisce praticamente pericoli ed allora ecco il raddoppio andriese: parte tutto solo Da Silva a destra, salta due uomini rientra con il sinistro e batte Cevers per il suo ottavo gol e la marcatura che manda in paradiso i tanti tifosi andriesi che hanno gremito il settore ospiti dello stadio di Francavilla. Partita chiusa e festa anche se dopo il triplice fischio si accascia al suolo Imputato. Soccorso dallo staff sanitario andriese e della Virtus Francavilla l’esterno della Fidelis è stato trasferito in ospedale per accertamenti anche se le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni. Ora domenica prossima sarà la volta della sfida clou di questo segmento di stagione per il vertice. Al “Degli Ulivi” sarà di scena la Nocerina per una sfida da capo giro in vetta alla graduatoria. La Virtus, invece, è attesa dalla sfida campana ad Acerra.