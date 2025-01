Il Comune di Andria aderisce al progetto “Oggi faccio io”, un progetto di inclusione sociale, oltre che di sperimentazione, che nasce da un’idea della scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”. Già sviluppato con altre forme di collaborazione, ad esempio con Polizia Locale, con la Biblioteca Comunale ed altri Uffici, quest’anno ad essere coinvolto è l’Ufficio Anagrafe.

E’ un progetto che punta ad aumentare la fiducia in se stessi e l’autostima, due elementi necessari alla crescita personale dei preadolescenti, che avvertono l’urgenza di sentirsi parte della società e utili alla comunità cittadina stessa.

Nel progetto “Oggi faccio io” quindici studenti accompagnati da tutor e insegnanti, saranno “dipendenti comunali per un giorno”: dopo aver visionato le procedure per richiedere la carta d’identità ed altre attività d’ufficio, compileranno in maniera pratica i vari moduli necessari per la richiesta dei diversi documenti. Questo per sviluppare le loro autonomie. Ciò accadrà domani 24 gennaio dalle ore 10 alle ore 12, presso gli uffici di Piazza Trieste e Trento.

«Sono molto contenta per questa iniziativa che ho subito accolto con entusiasmo. A voi ragazzi una grande raccomandazione: è un lavoro delicato, essendoci molti dati sensibili e personali che poi confluiscono nei documenti di identità, quindi un lavoro di responsabilità. A voi cittadini chiedo di guardare con entusiasmo e attenzione questi inusuali dipendenti che, chissà, un domani potranno essere le nuove leve della pubblica amministrazione».