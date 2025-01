L’IISS “R. Lotti – Umberto I” di Andria si conferma, ancora una volta, un punto di riferimento nel panorama educativo pugliese, distinguendosi per l’innovazione e la lungimiranza della sua proposta formativa. Dopo il successo ottenuto quest’anno con la sperimentazione del percorso 4+2 per l’indirizzo Tecnico per il Turismo, l’istituto è pronto a rilanciare l’iniziativa anche per l’anno scolastico 2025/2026, ampliandola con nuove opportunità per gli studenti.

Accanto al percorso turistico, infatti, saranno attivati altri due percorsi sperimentali del 4+2 per l’Istituto Tecnico Agrario: produzioni e trasformazioni e viticoltura ed enologia. I percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2, nati con l’obiettivo di integrare attività pratiche e metodologie innovative, stanno registrando una crescita significativa su scala nazionale. Secondo i dati ministeriali, gli istituti autorizzati a proporre questa offerta formativa sono passati dai 180 dello scorso anno ai 396 per il prossimo anno scolastico, coinvolgendo complessivamente 628 percorsi in tutta Italia.

La novità sostanziale della sperimentazione 4+2 è rappresentata dalla durata di 4 anni del percorso scolastico. Superando l’esame di stato, al pari dei percorsi quinquennali, gli studenti conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, poi, si apre loro una triplice opportunità: proseguire gli studi per altri due anni negli ITS Academy, che sfornano figure professionali di alta specializzazione, oppure iscriversi all’Università o inserirsi già al termine del quarto anno nel mondo del lavoro.

Nel percorso 4+2, le attività pratiche e laboratoriali assumono un ruolo centrale, con l’anticipo del PCTO (ex alternanza scuola – lavoro) già al secondo anno di studi. Inoltre, gli studenti conseguono certificazioni linguistiche internazionali con metodologia CLIL, arricchendo il proprio curriculum con competenze fondamentali per il mercato del lavoro globale, e svolgono esperienze di stage o di PCTO all’estero promuovendo l’internazionalizzazione dell’istituto. Quest’anno, per esempio, gli studenti del “Lotti – Umberto I” sono stati ad Alicante (Spagna), Lisbona (Portogallo) e Tallinn (Estonia), mentre sono già in programma altre destinazioni come Dublino (Irlanda) e Malaga (Spagna).

Un altro importante punto di forza del percorso 4+2 è rappresentato dalle collaborazioni strategiche con le aziende del territorio. L’istituto andriese, infatti, vanta importanti partnership con aziende di spicco dei settori agroalimentare, zootecnico e vitivinicolo come Casillo, Rivera, Fiore di Puglia e del mondo turistico come l’agenzia Obiettivo Tropici. Questi legami offrono agli studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro e di apprendere dai migliori professionisti del settore.

«I percorsi del 4+2 rappresentano una vera rivoluzione nell’ambito della filiera tecnica e professionale – ha dichiarato Pasquale Annese, dirigente scolastico dell’IISS “R. Lotti – Umberto I” di Andria –. Il nostro istituto è stato tra i primi in Puglia a credere e investire in questa formula, proponendola come un’alternativa innovativa, aggiuntiva e non sostitutiva dei tradizionali percorsi quinquennali. Grazie a questa offerta formativa diversificata, l’istituto intende rispondere alle esigenze di tutti gli studenti, adattandosi ai loro stili cognitivi e offrendo metodologie didattiche sempre più efficaci e al passo con le richieste del mondo del lavoro».