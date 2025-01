Le immagini parlano chiaro: campo da gioco completamente allagato e riscaldamento guasto da qualche tempo. Siamo al Palasport di Corso Germania con uno scenario sconcertante che lo scorso sabato ha accolto l’ASD Atletica Andria oltre ad atleti e ospiti provenienti da Trinitapoli in occasione di una gara di Divisione Regionale 3 Fip.

«Abbiamo ritrovato il campo completamente allagato, il riscaldamento è guasto da anni, terminiamo la gara e riscontriamo problemi anche con la doccia e l’acqua calda» – a denunciare è Elisa Matera in un post sulla pagina facebook dell’Atletica Andria.

Risultato, gara rinviata di quaranta minuti, tempo necessario per ripulire il campo anche grazie all’intervento di ragazzi e genitori. «La situazione reale è questa! In un paese in cui il Basket è inesistente, ce la stiamo mettendo tutta, ma servirebbe un supporto maggiore da parte delle istituzioni» – concludono.