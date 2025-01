«La vicenda del centro di eccellenza per l’autismo da istituire nella provincia della BAT sta attirando l’attenzione di istituzioni e cittadini, e la lettera aperta di una serie di genitori e professionisti impegnati nella riabilitazione di bambini e ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico è solo l’ultima esternazione in ordine di tempo». Così il Capogruppo di Azione in Consiglio regionale e Commissario regionale, Ruggiero Mennea.

«Tuttavia – prosegue Mennea – è ingeneroso affermare che su tale vicenda vi è stato un silenzio assordante della politica. O meglio, se vi è stato, il silenzio è ascrivibile solo ad una parte della politica.

Voglio ricordare che già da metà novembre, essendomi reso conto dell’anomalia che si stava verificando nella nostra provincia, invitavo l’ASL BAT ad identificare una struttura pubblica che ospitasse il nuovo centro autismo e che lo stesso fosse gestito da personale sanitario pubblico. Anche in fase di approvazione del bilancio regionale ho presentato un emendamento in tal senso che, purtroppo, è stato bocciato, e nessuno di chi ha votato contro ha spiegato il motivo di tale bocciatura. Questo si che è un silenzio assordante.

La tutela e la cura dei cittadini, soprattutto quelli più deboli, non ammette compromessi né opacità. Non vi possono essere ombre quando si tratta di amministrare la cosa pubblica, men che meno quando è in gioco la salute delle persone e la sofferenza delle famiglie che hanno bisogno di aiuto. Troppi scandali ha vissuto questa regione perché vi possa essere anche solo il sospetto che interessi personali possano interferire con interessi pubblici. Per questo rivolgo nuovamente il mio appello a chi ha responsabilità decisorie affinché sia azzerato tutto quanto fatto finora in modo da allinearsi a quanto deciso dalle altre ASL e stabilire che la struttura che ospiterà il nuovo centro di eccellenza per l’autismo nella BAT e la sua gestione siano totalmente pubblici, con procedure trasparenti e condivise con tutti i Comuni della provincia», conclude Mennea.