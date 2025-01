Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Forum Ambiente Ricorda Rispetta di Andria, presidente Giovanni Massaro. Tema la dolina carsica denominata “Gurgo”:

«Il Forum Ambiente e Salute “RICORDA RISPETTA”, riguardo alla trasformazione della dolina carsica denominata “Gurgo” in agro di Andria in vasca di laminazione, condivide pienamente l’allarme lanciato il 28 dicembre 2024 dal comunicato stampa del presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale Dott. Antonello Fiore. Riprendendo le considerazioni del dott. Fiore: “Il Gurgo è una delle cinque doline carsiche più grandi e spettacolari della Puglia localizzata a poco più di un chilometro a sud-ovest della Città di Andria, in contrada Santa Maria di Trimoggia, nelle immediate vicinanze del Santuario del Santissimo Salvatore.

Il geosito è inserito nel censimento regionale realizzato ai sensi della L.R. n° 33/2009 e riconosciuto come “altri contesti dal Piano Paesaggistico Territoriale regionale (Pptr) della Regione Puglia”. Questo importante patrimonio storico, paesaggistico, naturalistico ed archeologico rischierà in futuro di diventare vasca di laminazione per scaricare la pioggia in

seguito ad evento meteorico estremo.

Nel 2007 per rendere il Gurgo fruibile, si avviò un costoso intervento di recupero e

fu individuata in esso la sede del Corpo Forestale dello Stato. Fu tracciato un sentiero agevole che permetteva di accedere al fondo per ammirarne tutte le caratteristiche e delle stanze furono allestite per lo svolgimento di attività didattiche. Purtroppo nel novembre del 2011 una pioggia abbondante compromise l’accesso a valle della dolina. Da quel momento, pur essendo stato individuato quale Luogo del Cuore nel Concorso Nazionale omonimo del FAI del 2016 ricevendo più di 14000 segnalazioni, il sito è stato abbandonato all’incuria e frequentato occasionalmente dal gruppo Scout locale.

Considerando che è imminente il riconoscimento regionale della Città di Andria come città d’arte a vocazione turistica, si può comprendere come sia opportuno salvaguardare e valorizzare questo sito che appartiene a pieno titolo al patrimonio culturale, storico, paesaggistico e naturalistico della città.

Il Forum chiede alle SS.VV., in base agli specifici ruoli, l’impegno concreto affinché sia impedita la suddetta trasformazione del Gurgo in vasca di laminazione e l’individuazione di un luogo alternativo che non comprometta e mortifichi ulteriormente il nostro territorio e che possa altresì essere utile per la raccolta dell’acqua piovana per uso irriguo, considerando le problematiche connesse alla siccità. Il Forum chiede al Sindaco di perseguire tutte le possibili strade per far rientrare il Gurgo con le sue caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e culturali nella perimetrazione del Parco dell’Alta Murgia».