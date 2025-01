Prosegue il cartellone degli eventi natalizi organizzati dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Radici. Questi gli appuntamenti dal 2 al 6 gennaio 2025:

→ 2-6/01 20,00-23,00. Eventi di intrattenimento musicale in Corso Cavour;

→ 2-6/01 18,00-20,00. Laboratori Creativi a cura delle artigiane dell’Associazione “Tutti Giù Per Terra” presso Palazzo Ducale;

→ 3-4/01 Intrattenimento all’Officina S. Domenico;

→ 3-4/01 9,30-11,30 Laboratorio di Pigottine. A cura dell’Associazione In&Young presso Palazzo Ducale;

→ 3/01 19,30. “Concerto dal Rinascimento ad oggi” in acustica. Chiesa di Porta Santa;

→ 4/01 10,00 Vestizione delle parrocchiane in visita alle ammalate. A cura della Parrocchia SS. Altomare;

→ 5/01 19,00. Concerto “Sergio Adea Experience Band”. Auditorium M. di Donna. A cura di Sergio Adea;

→ 5/01 “Concerto Live Show Musicale”. A cura della band Billie Hard. Sagrato Chiesa Immacolata;

→ 5/01 19,30. “Concerto di Natale- Quartetto Strumentale”. Parrocchia S. Agostino;

→ 5-6/01 9,30-13,00. Campagna di sensibilizzazione “L’Andriese Responsabile”. A cura dell’Associazione Urban Mobility. Via Regina Margherita c/o Margherita Caffè;

→ 5-6/01 8,00-22,00. Mercatini di artigianato. A cura dell’Associazione Puglia Eventi. Corso Cavour;

→ 5-6/01 Mercatini dell’Epifania in Piazza Catuma;

→ 5/01 11,00 “Ciccio Folk One Man Show Giocoleria e magia” Il Circolo dei Lettori – Libreria Lapenna);

→ 5-6/01 19,30. Recital “La Leggenda del Quarto Re”. Casa Spirituale dell’Opera Giovanni Paolo II. A cura della parrocchia SS. Maria Altomare;

→ 6/01 19,30. Concerto Gospel con Luciana Negroponte. Chiesa S. Francesco;

→ 6/01 10,00-12,00 e 17,30-21,30. Villaggio Babbo Natale. Largo Grotte. Parrocchia S. Nicola di Myra;

→ 6/01 13,00-19,00 We Wish JU a Marry Black and White XMAS” con esibizione dei Ceralacca Band a sostegno della fondazione Pugliese per le Neurodiversità, in via Spaventa ang. via Vespucci: a partire dalle ore 10,45 nei pressi del dehors della Caffetteria Goodness;

→ 6/01 10,30 La Befana vien di… giorno. Letture animate per bambini dai 6/8 anni a cura di Giorgia Lapenna. Associazione In&Yong presso Palazzo Ducale.