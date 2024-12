Andria festeggia l’imperatore Federico II, rinsaldando il legame stretto che la città Fidelis ha con lo Stupor Mundi. Ieri 26 dicembre la città ha celebrato l’830esimo anniversario della sua nascita con un corteo storico in abiti d’epoca, partito dall’arco di Sant’Andrea per giungere, percorrendo il centro storico, in piazza Catuma. Qui, uno spettacolo di falconeria, di sbandieratori ed un racconto storico della figura di Federico II. L’organizzazione è stata curata da Thempus, I Fieramosca Onlus, I Cavalieri del Mito e Falconeria Bergamotti, che hanno reso questa celebrazione un vero trionfo.

Gli eventi in onore di Federico proseguono anche oggi 27 e poi domani 28 e domenica 29 dicembre: alle ore 18,00 è in programma il Racconto Itinerante Federico II ed il banchetto federiciano organizzato al Chiostro di San Francesco, a cura dell’associazione ArtTurism.

In questi giorni, a partire dalle ore 18, si terrà una narrazione itinerante in abiti d’epoca che partendo da piazza Duomo si svilupperà per tappe all’interno del centro storico andriese. I due narratori, in abiti d’epoca, saranno accompagnati da figuranti in abiti medievali e condurranno i partecipanti in un percorso narrato che farà tappa in alcuni punti di interesse storico che hanno un pertinente collegamento alla vita dell’imperatore svevo. Il percorso si concluderà nel chiostro di San Francesco in cui sarà allestita una tenda rievocativa della nascita di Federico II di Svevia, che il 26 dicembre del 1194 nacque a Jesi in pubblica piazza, per l’appunto, sotto una tenda. Nello stesso chiostro, dalle ore 19:30 sino alle 22:30, sarà possibile assaggiare alcuni dei piatti tipici dell’epoca sveva. Tutte le iniziative fanno parte del cartellone “Le Radici del Natale” promosso dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alle radici.

Questi gli altri appuntamenti del cartellone

27/12 18,30 Dismey Music Magic. Auditorium Madonna delle Grazie. Associazione Social Art. Accesso con ticket

27/12 17,00 “Tombolata di Beneficenza”. Associazione In&Young. Locali piano terra Palazzo Ducale

28/12 20,30 Auditorium M. Di Donna. Orchestra da camera federiciana. Associazione musicale federiciana

28-29 18,00-21,00 Presepe Vivente. Oratorio Parrocchia S. Riccardo;

28/12 19,30 Coro a cappella. Chiesa S. Agostino. Associazione Culturale Amadeus.

28-29/12 Campagna di sensibilizzazione “L’Andriese Responsabile”. Urban Mobility. Via Regina Margherita;

28 o 29/12 Intrattenimento musicale. Associazione Musicale Consonanti (In Dubbio);

29/12 16,00 Tour Andria Sotterranea. Turisti in Puglia. Partenza da Largo Grotte;

28-29/12 Mercatini di artigianato. Associazione Puglia Eventi. Corso Cavour;

29/12 20,00 Concerto di Natale. ProgettOrchestra. Auditorium P. Cafaro;

29/12 Presentazione libro Francesco Lops. Sala convegni chiostro S. F.;

30/12 20,00 Concerto di Natale. Corale Polifonica. Chiesa Trinità.

30/12 19,30 Savio Vurchio “Io le canto così”. Sagrato Chiesa Immacolata