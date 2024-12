La criminalità ha perso il suo consenso in una provincia che non gira più la testa dall’altro lato ma adesso denuncia e vuole crescere con maggiore serenità. E’ quanto ribadito a gran voce dal Questore della BAT, Alfredo Fabbrocini, nella sede di via Indipendenza ad Andria questa mattina nel corso del consueto bilancio di fine anno a circa 10 mesi dal suo insediamento. I dati comunque parlano chiaro: 70% di pattuglie in più sul territorio grazie ai primi 60 uomini arrivati nel corso dell’anno 2024 con la speranza di aumentare ancora questa percentuale grazie agli altri 60 uomini in arrivo a gennaio.

Massima attenzione della polizia amministrativa contro la mala movida con un focus negli ultimi giorni contro l’utilizzo e la vendita di botti illegali. Capitolo a parte merita invece la violenza di genere con un aumento consistente delle denunce grazie all’importante lavoro di crescita culturale sul territorio. Un dato non sempre negativo considerato che le violenze spesso avvengono nel silenzio ed invece ora emergono in tutto il loro dramma arrivando a rappresentare circa il 70% delle chiamate al numero di emergenza.

Altro capitolo importante è quello dei furti di autovetture per cui si sono raggiunti anche picchi di diminuzione del 50% grazie anche ad una importante operazione proprio della polizia di stato nei mesi scorsi ma il contrasto a questo fenomeno è particolarmente delicato considerando anche che la Polizia di Stato ha pagato un grosso pegno negli ultimi mesi con 9 agenti in ospedale e 3 volanti distrutte negli inseguimenti.

Prossimo obiettivo sarà quello di completare l’apertura dell’ufficio immigrazione entro febbraio prossimo. Negli scorsi mesi sono stati censiti gli stranieri presenti in provincia attraverso diverse operazioni specifiche. Ora manca l’ultimo tassello per rendere definitivamente operativa anche in questo senso la Questura BAT. Fabbrocini ha poi voluto sottolineare come siano in calo anche le denunce relative alle estorsioni ed ai reati spia ma c’è una discrasia tra i numeri che non fa stare completamente sereni.

Il servizio di News24.City.