Questa mattina, in un clima di grande partecipazione, il Questore di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha incontrato in Questura, per il tradizionale scambio degli auguri in vista delle festività natalizie, il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della sesta provincia pugliese insieme ai volontari delle sedi ANPS provinciali nonché alcuni familiari dei poliziotti caduti in servizio.

Nel ribadire l’importanza della missione quotidiana della Polizia di Stato, fondata sul costante impegno, professionalità e senso del dovere che ogni poliziotto quotidianamente dimostra, il Questore ha espresso un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, rivolgendo a tutti i più sinceri auguri.

Ha ribadito, inoltre, il suo profondo orgoglio nel lavorare con chi 24 ore al giorno è presente nelle strade, nelle piazze, sui treni e negli uffici, sempre al servizio del cittadino, perché la “famiglia” della Polizia di Stato è, prima di tutto, #essercisempre.