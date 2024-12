Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di buon Natale da parte della sindaca di Andria, Giovanna Bruno:

«Una certa retorica ci ha abituato a pensare a Natale come alla festa in cui tutti diventiamo più buoni. Tutti. Una sorta di vestito di ordinanza che una volta indossato come per incanto favorisce la trasformazione. Ed è subito modalità Natale. Anche la pubblicità e le altre forme di comunicazione più popolari si sono nutrite di questa condizione dello spirito. A Natale siamo tutti più buoni. Ma cosa c’è di vero dietro questa affermazione?

Quando giro per le strade, quando incontro la gente nelle necessità di tutti i giorni, in ogni ambito della vita quotidiana, il sentimento che si scorge, guardando dritto negli occhi queste persone, non è certamente la rilassatezza di una condizione di serenità. Il quotidiano si nutre di calma apparente, di una sorta di rassegnazione paradossale, simile al sentimento di chi ha perso la pazienza e cerca di nascondere questa condizione. È difficile pensare ad un mondo di buoni quando la speranza è evaporata e si guarda alla vita di tutti i giorni con l’ostinazione di tirare avanti a tutti i costi. Non si può essere buoni se si vive una condizione di mancanza di serenità. E poi cosa vuol dire “buoni”? Significa seguire la logica smielata delle reclame? O significa principalmente vivere una tregua con se stessi da proiettare all’esterno di sé nei rapporti interpersonali? Sono pochi dubbi. La bontà è nulla senza la speranza di una vita migliore. A tutti i livelli della società, in tutte le società del mondo. Il periodo di profondità di cambiamenti che stiamo vivendo non ci esenta da guardare al futuro, senza provare una specie di pessimismo indotto dalla ragione. Nostro obiettivo quotidiano dovrà essere, perciò, sforzarsi di andare avanti con l’ottimismo della buona volontà. E allora sarà Natale, quando nonostante tutte le difficoltà che la vita ci presenta sapremo essere in grado di sorridere, di mettere da parte tutti i nostri piccoli grandi guai per aprirci a un domani di speranza. Perché è proprio la speranza a darci il sale per affrontare il domani. Ecco, voglio augurarvi proprio questo, un Natale di speranza. Un Natale pieno, che sappia colmare tutti i vuoti piccoli e grandi che si aprono nella continua sfida dell’esistere. Per ogni donna e in ogni uomo, una speranza fatta di pace. Per i mondi martoriati dalla guerra e per la nostra quotidianità costellata di piccoli conflitti. Questo voglio consegnarvi al termine di un anno che ha tentato di essere bugiardo e incosciente, ma che abbiamo provato a contrastare con la speranza. Ancora e poi ancora. La speranza. Siamo noi, Comunità in cammino. Noi, pronti ad un nuovo inizio di umana operosità».