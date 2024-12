Riportiamo di seguito gli auguri del Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi, e il calendario delle celebrazioni, per le festività natalizie, in cui presiederà nelle città della Diocesi.

“«…i pastori dicevano l’un l’altro:

“Andiamo dunque fino a Betlemme,

vediamo questo avvenimento che

il Signore ci ha fatto conoscere”.

Andarono, senza indugio, e trovarono

Maria e Giuseppe e il bambino,

adagiato nella mangiatoia». (Lc 2, 15-16)

Da Betlemme alle “periferie umane”

Idealmente dobbiamo andare a Betlemme per recuperare il valore della povertà e dell’attenzione alle “periferie umane”. Perché è lì che troviamo il Signore.

Troviamo il Signore nei luoghi abitati dalla povertà, dal bisogno, dalla solitudine, dalla tristezza per un lutto doloroso e improvviso. A nulla servirebbero le nostre liturgie solenni e i nostri dolci canti se tutto questo non smuovesse i nostri cuori e le nostre prassi di vita a diventare più attenti, più umani, più sensibili, più generosi nell’affrontare le povertà, in tutte le loro forme, che affliggono i nostri territori, che pure vantano le cosiddette radici cristiane!

Solo a queste condizioni ha senso rinnovarci il nostro augurio natalizio. Diversamente sarebbe solo una messa in scena unicamente per esigenze commerciali e goderecce.

A tutti e a ciascuno il mio paterno e fraterno augurio di Buon Natale!”.

Le celebrazioni presiedute dal Vescovo nella Chiesa Cattedrale di Andria

e nelle Città di Canosa di Puglia e Minervino Murge

Martedì 24 dicembre 2024

Solennità del Natale del Signore

-ore 23: 00 Santa Messa nella notte della solennità del Natale del Signore.

Mercoledì 25 dicembre 2024

Solennità del Natale del Signore

-ore 11:30 Santa Messa Pontificale

-ore 18:30 Santa Messa Santuario SS. Salvatore – Andria

Martedì 31 dicembre 2024

-ore 18:00 Santa Messa e Te Deum in ringraziamento a conclusione dell’anno civile.

Mercoledì 1° Gennaio 2025

Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio e 58ª Giornata mondiale della pace.

-ore 11:30 Santa Messa Pontificale.

-ore 18:30 Santa Messa, Concattedrale “S. Sabino” – Canosa di Puglia

Giovedì 2 Gennaio 2025

nel 73° anniversario del Pio Transito del Venerabile Mons. Giuseppe Di Donna

-ore 18:30 Santa Messa, presieduta dal S.E.R. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.

Lunedì 6 Gennaio 2025

Solennità dell’Epifania del Signore

-ore 11:30 Santa Messa Pontificale

-ore 18:30 Santa Messa, Parrocchia S. Maria Assunta – Minervino Murge