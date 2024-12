Scambio degli auguri per la Multiservice di Andria. I 106 dipendenti della municipalizzata del comune di Andria si sono dati appuntamento nel Chiostro di San Francesco in vista del Natale e per fare un bilancio dell’anno che si avvia alla conclusione. Il tutto alla presenza dell’amministratore unico Antonio Griner. Un 2024 segnato, in particolare, dalla presa in carico dei servizi cimiteriali.

Per un anno che passa, un altro è alle porte: la Multiservice è già proiettata al 2025.

Allo scambio degli auguri ha preso parte la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, secondo cui la Multiservice è una scommessa vinta, nonché il primo soccorso alle necessità dei cittadini.

Il servizio.