Si avvicina un altro week end ricco di appuntamenti e di eventi che coinvolgeranno intensamente la città in questo clima natalizio. Si parte domani venerdì 13 dicembre con un evento che sposa gusto, tradizione e solidarietà. E’ “Przìdd” – Degustazione di dolci tradizionali per una buona causa, in occasione della festa di Santa Lucia.

L’evento è promosso dall’Associazione Cuochi e Pasticceri della Provincia Bat, con il patrocinio del Comune di Andria e dell’Assessorato alle Radici nell’ambito del Natale delle Radici, giunto alla terza edizione. Protagoniste saranno le Lady Chef della provincia Bat che vogliono celebrare la tradizione pugliese con i perzelli, sostenendo i progetti dell’associazione Insieme per l’Africa. Saranno presenti con un gazebo in viale Crispi, all’angolo con corso Cavour, a partire dalle ore 17, per preparare e offrire al pubblico i perzelli, dolci tipici della tradizione natalizia del territorio. Parte del ricavato della vendita dei dolci sarà destinato a sostenere i progetti solidali dell’associazione Insieme per l’Africa.

Un appuntamento che unisce il gusto della tradizione alla solidarietà, per celebrare le radici culinarie della nostra terra e contribuire a una causa importante.

Questi invece gli altri appuntamenti del fine settimana:

→ per sabato 14 dicembre

ore 20 fino a mezzanotte, animazione musicale a cura di Caffè Italia nel quartiere Europa

ore 18,00 – 20,00 Festival di Natale a cura della Morgan School in viale Crispi

ore 17,00-22,00 AVIS per Telethon in viale Crispi;

dalle ore 18 tour itinerante di “Turisti in Puglia”: “Babbo Natale arriva ad Andria”

→ per domenica 15 dicembre

ore 11,00 presso la Biblioteca Diocesana, spettacolo per bambini a cura del “Il Circolo dei Lettori”;

ore 8,00-13,00 e 17,00-21,00, mercatino solidale in viale Crispi “Associazione gruppo CON”;

ore 10,00- 13,00 Festival di Natale a cura della Morgan School in viale Crispi

dalle ore 18 in piazza Catuma, musica live, pettolata vin brulé al mercato straordinario.