“C’è il via libera alla realizzazione di un centro sanitario pubblico di eccellenza per la presa in carico dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. La giunta regionale ha determinato che a gestirlo nella Asl Bt sarà la fondazione pugliese per le neurodiversità di Andria, in prima linea da diversi anni nell’erogazione di servizi a favore di persone con disturbi dello Spettro Autistico (sia in età evolutiva che adulta) oltre che di assistenza alle famiglie”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo.

“Il risultato raggiunto – afferma il consigliere regionale – è la testimonianza concreta della vicinanza delle istituzioni alle tante famiglie bisognose di supporto. Grazie ad un emendamento da me sottoscritto alla legge regionale 17 luglio 2023 n.20 ed approvato nello scorso mese di ottobre, si era stabilito di individuare 6 centri sanitari pubblici di eccellenza (uno per provincia) per la presa in carico dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. Questo ora è avvenuto e si potrà dare il via alle attività grazie al primo stanziamento per la gestione annuale, allo stato stimata per 12 milioni di euro, con le norme per la formazione del bilancio regionale 2024 e pluriennale 2025-2026.

È bene ricordare – prosegue Caracciolo – che i centri di eccellenza – saranno pubblici e saranno realizzati in coprogrammazione con le ASL, i Comuni, e la Regione per la coprogettazione di specifici interventi finalizzati a soddisfare i bisogni dei soggetti con Disturbi dello spettro autistico, anche mediante il coinvolgimento dell’università e altri enti”.

Il mio impegno nel dare risposte concrete alle famiglie su questo tema così delicato – conclude il consigliere regionale – proseguirà anche nei prossimi mesi affinché i centri in via di attivazione possano entrare immediatamente nel pieno delle proprie funzioni”.