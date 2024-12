«Dopo anni di assenza dal panorama della mia amata Città, quest’anno vi torno per esporre le mie opere». Lo scrive l’artista andriese Tonino Porro.

«Dal 7 al 21 dicembre, dalle 17:00 alle 21:00, con l’evento “ARTE E ARREDO”, sarò presente con una mia personale in e out door: sarà allestista una mostra in via Regina Margherita – angolo Via Duca di Genova e presso lo show-room NEWMOOD Di Stefano Arredamenti. Le opere esposte ripercorreranno i miei 40 anni di carriera. Civiltà contadina, territorio murgiano, richiamo ai luoghi simbolo della Città di Andria e al suo centro storico: questi sono gli elementi chiave che hanno ispirato tutte le mie realizzazioni, a testimonianza del forte legame che sento con il territorio in cui sono nato, cresciuto e in cui vivo. Con questa mostra voglio portare il mio piccolo contributo per fare in modo che l’attrattività della nostra Città rimanga alta, a beneficio, anche, del restante circondario».