«La firma dell’Accordo sui fondi di Coesione, siglata venerdì scorso tra il Governo Meloni e la Regione Puglia, rappresenta una storica opportunità di crescita per tutto il nostro territorio che avrà, così, a disposizione ben 6,5 miliardi di euro per intervenire sui più importanti settori strategici pugliesi dell’economia. All’interno di questa vasta progettualità poi sono stati destinati al territorio locale, e nella fattispecie alla città di Andria, oltre 35 milioni di euro in totale per alcune fondamentali opere quali la viabilità di accesso al nuovo ospedale (6 milioni di euro), il completamento lavori viabilità dal km 52+285 al km 62+598 svincolo SP22 ex SP12 Montegrosso (11 milioni di euro a cui si aggiungono i 25 milioni previsti sempre dall’Accordo di Programma per i lavori di completamento della SP 3 Canosa di Puglia – Spinazzola), gli impianti di segnalamento ferroviario sulla tratta Andria Nord – Barletta – FNB (14 milioni di euro) ed il raddoppio della tratta Andria-Barletta (4 milioni di euro)». Così l’on Mariangela Matera, deputato di Fratelli d’Italia.

«Come parlamentare andriese non posso che ritenermi orgogliosa di un risultato che definirei senza eguali per la nostra città. Orgogliosa di appartenere ad un partito che al governo, nei fatti, con la guida di Giorgia Meloni sta dimostrando realmente di tenere al sud, alla Puglia ed al nostro territorio, attraverso politiche non più di semplice assistenzialismo ma di crescita economica e di rilancio con programmazioni future mirate».

«Un grazie va ovviamente a Raffaele Fitto che, prima di raggiungere Bruxelles per il prestigioso incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha tenacemente portato avanti, da ministro per le politiche di coesione, il confronto con la Regione Puglia per giungere ad un risultato così importante e decisivo per il futuro dei nostri territori. Mi rincresce, pertanto, leggere alcune ricostruzioni arbitrarie e fantasiose sulla stampa locale – per via di alcune incaute dichiarazioni di rappresentanti istituzionali in cerca di visibilità – con le quali viene completamente messo in ombra il lavoro, oltre che il merito, del governo Meloni, dell’ex ministro Fitto, di Fratelli d’Italia e della sottoscritta, facendo persino finta di dimenticare, solo per fare un esempio ben noto ai cittadini, che se possiamo ancora realizzare il nuovo ospedale è solo grazie all’esecutivo che ha rifinanziato l’opera dopo che i ritardi di Emiliano e del PD ne avevano provocato la revoca».

«Sono certa che gli andriesi sanno ben distinguere l’impegno concreto e il lavoro quotidiano con cui vengono conseguiti dei risultati tangibili per la città, dalla demagogia e dalla propaganda di personaggi in cerca d’autore».