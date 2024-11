“Dalla conservazione alla fruizione digitale: il caso del fondo fotografico Giuseppe Ceci della Biblioteca Comunale di Andria”, il 22 novembre alle 14.30 presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, Strada Sagges 3, Bari.

Il seminario si propone come momento di incontro e confronto sui temi della tutela e della valorizzazione degli archivi fotografici con particolare attenzione alle attività di conservazione e digitalizzazione. Si espone il caso dell’intervento conservativo sul fondo fotografico di Giuseppe Ceci della Biblioteca Comunale di Andria, promosso dalla Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari.

Il fondo inedito, dedicato prevalentemente al patrimonio storico artistico dell’Italia meridionale – e in particolare ai monumenti pugliesi di età medievale – pervenne al Comune di Andria per testamento olografo da Giuseppe Ceci (1863-1939), Ispettore onorario dei Monumenti e Scavi della Puglia, studioso delle arti figurative dell’Italia meridionale, collaboratore di Benedetto Croce, cofondatore nel 1892 della rivista Napoli Nobilissima, animatore e collaboratore della rivista Japigia dal 1930 al 1935.

Si tratta di una raccolta di immagini rappresentativa da un lato del sapere scientifico fiorito sulla fine dell’Ottocento per opera di una generazione di storici dell’arte (Salazaro, Schultz, Lenormand, Berteaux), dall’altro lato, dell’uso della fotografia come strumento privilegiato per lo studio, la ricerca, la didattica e la divulgazione del patrimonio culturale.

Dopo i saluti di Marco G. Bascapè (SAB Puglia), Anita Guarnieri (SABAP BAT e Foggia), Antonio Cicchelli (Accademia di Belle Arti di Bari), Annastella Carrino (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – DIRIUM), Anna Maria Rizzi (Regione Puglia) e Daniela Di Bari (Comune di Andria), le relazioni di Rosalinda Romanelli (Storica dell’arte, Accademia di Belle Arti di Bari) e di Simona Cicala (Funzionario restauratore e conservatore, SAB Puglia) illustreranno l’importanza e le problematiche conservative del fondo fotografico conservato presso la Biblioteca comunale di Andria dedicata allo studioso.

PROGRAMMA

ORE 14:30 – 14:50

ORE 14:50 – 15:30

Saluti

Marco Giacomo Bascapè – Soprintendente SAB Puglia

Anita Guarnieri – Soprintendente SABAP BAT e Foggia

Antonio Cicchelli – Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari

Annastella Carrino – Coordinatrice Lauree magistrali in Scienze Storiche e Patrimonio Digitale dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” – DIRIUM

Anna Maria Rizzi – Funzionario della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio– Sezione Sviluppo, innovazione e reti

Daniela Di Bari – Assessora alla Bellezza del Comune di Andria

ORE 15:30 – 17:30

Intervengono

Rosalinda Romanelli – Storica dell’arte dell’Accademia di Belle Arti di Bari

Giuseppe Ceci e il Fondo fotografico della Biblioteca Comunale di Andria

Simona Cicala – Funzionario restauratore conservatore della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia

La fotografia al servizio della storia dell’arte: caratteristiche e sfide conservative dei supporti fotografici nella raccolta di Giuseppe Ceci per una fruizione condivisa del patrimonio di immagini.

Dibattito e conclusioni

Organizzato da:

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia

In collaborazione con:

Accademia di Belle Arti di Bari

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Ricerca e Innovazione umanistica – Seminario permanente di Public History e Digital Humanities

Con la partecipazione di:

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BAT e Foggia

Regione Puglia

Comune di Andria

Il seminario è il quarto appuntamento di Archivi di Puglia, una rassegna promossa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia durante l’autunno 2024, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per esplorare diverse tipologie di archivi presenti nella nostra regione, da quelli fotografici a quelli musicali, dagli archivi d’impresa a quelli editoriali.

I cinque appuntamenti proposti non esauriscono certamente la grande varietà – tematica e cronologica – che caratterizza il vasto patrimonio documentario pugliese, né possono toccare tutti i fondi archivistici sui quali si esercita quotidianamente l’azione di tutela e valorizzazione del Ministero della Cultura.

Più semplicemente, prendendo spunto da specifici progetti di ricerca e interventi di salvaguardia avviati negli ultimi anni, ciascun incontro mira a fare luce su alcuni motivi d’interesse di un mondo sfaccettato e sorprendente, illustrando concretamente e con un linguaggio chiaro le ragioni, gli obiettivi e le metodologie del lavoro in corso sugli archivi del territorio.

Con questa «rassegna d’autunno», la Soprintendenza intende costituire un osservatorio privilegiato sul patrimonio librario e documentario di tante realtà pugliesi, spesso poco conosciute, offrendo un punto di connessione che permetta loro di fare rete per raggiungere un pubblico più ampio.